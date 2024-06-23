Путевка в Турцию на двоих в июле 2024 года обойдется в 135-160 тысяч рублей, рассказал генеральный директор туроператора “Русский экспресс” Тарас Кобищанов.

Он уточнил, что речь идет о простом четырехзвездочном отеле, стоимость указана за 10 ночей.

Выбирая более комфортные четырехзвездочные комплексы, заплатить придется больше.

«В более комфортные “четверки” уже стоят дороже самых дешевых “пятерок”: в среднем 220-250 тысяч рублей», – цитирует вице-президента Ассоциации туроператоров России РИА Новости.

Самыми дорогими остаются лучшие пятизвездочные отели, 10 ночей в котором обойдутся в 315-350 тысяч рублей за двоих человек.

Кобищанов добавил, что в августе цены могут подрасти, но их повышение в большой вероятностью коснется в основном бюджетных гостиниц и отелей среднего уровня.