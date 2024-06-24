В Ассоциации туристических операторов России заявили, что гражданам, которые после удара ВСУ по Севастополю захотят отказаться от поездки в Крым на отдых, деньги за приобретенные путевки вернут в полном объеме.

«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», – сообщил генеральный директор компании “Дельфин” Сергей Ромашкин.

Вице-президент АТОР добавил, что пока фиксируются лишь единичные случаи отказов от путевок на Крымский полуостров. В то же время отдыхающие, которые находятся в Крыму, не обращались к туроператору для досрочного прекращения отдыха.

Ранее в Минэкономики РФ порекомендовали туроператорам не штрафовать россиян, отказывающихся от поездки в Крым на отдых после террористического удара Киева.