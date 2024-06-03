Если Европа продолжит эскалацию и направить свои войска на Украину, она будет переполнена «мешками для трупов», уверены китайские эксперты издания Asia Times.

Они также называют глупым решение разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России западным вооружением. Москва не оставит это без ответа и вполне может счесть подобные действия агрессией в свой адрес со стороны НАТО.

В самом Альянсе не могут прийти к общему мнению относительно продолжения конфликта. К примеру, Италия и Венгрия не поддерживают удары по РФ оружием Запада и ввод войск на Украину. Германия, напротив, высказывает полную поддержку Киеву и заявляет, что не ограничивает ВСУ в использовании немецкого вооружения. Однако при этом категорически отказывается предоставлять дальнобойные ракеты Taurus, из-за чего разрешение теряет всякий смысл.

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий, цитирует китайских аналитиков портал Ura.ru, является продолжение конфликта. Но если НАТО и дальше будет втягиваться в него, его ждут серьезные потери не только техники, но и военнослужащих европейских стран.