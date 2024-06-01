Реактивная артиллерия ВС РФ разнесла позицию ВСУ, на которой осуществлялась перезарядка украинских РСЗО «Град». Об этом РИА Новости рассказал боец группировки войск «Север» с позывным «Карат».

Пункт заряжения реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» был обнаружен разведкой, которая и передала координаты цели артиллеристам. Буквально через три с половиной минуты после этого экипаж РСЗО «Ураган» выехал на огневую позицию и нанес по цели удар четырьмя фугасными боезарядами.

Сразу же после этого бойцы сменили позицию, чтобы не попасть под ответный удар. По словам «Карата», уничтоженный пункт заряжения находился в тыловой зоне ВСУ, в 25 километрах от линии соприкосновения.

Боец добавил, что ВСУ ждут подкрепления, чтобы попытаться отражать наступление ВС РФ, но переброска дополнительных сил пресекается ударами российской артиллерии.