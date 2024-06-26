В ответ на обстрелы мирного населения в Севастополе и Белгороде со стороны ВСУ армия России нанесла удар возмездия по военным объектам, расположенным в Одессе и Харькове. Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и факты».
Военные склады и места дислокации иностранных наемников ВСУ были уничтожены несколькими ударам «Искандеров». Российская армия поразила военные объекты ВСУ, расположенные в промышленном районе Одессы и окрестностях населенного пункта Белгород-Днестровский. По предварительным данным, были уничтожены склады с ракетами западного производства, которыми недавно ВСУ обстреляли гражданских на пляже Севастополя.
В Харькове российская армия уничтожила уцелевшие ангары авиационного завода, где велась сборка беспилотников для нужд ВС Украины. Украина использует ударные дроны для нанесения ударов по мирному населению Белгородской области.
«Да, дроны сбивает наша ПВО, но лучше уничтожить очередное “гнездо на месте изготовления”. Что успешно и сделали. Отомстили за Белгородчину», – заявил военный эксперт Геннадий Алехин.