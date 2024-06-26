В ответ на обстрелы мирного населения в Севастополе и Белгороде со стороны ВСУ армия России нанесла удар возмездия по военным объектам, расположенным в Одессе и Харькове. Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и факты».

Военные склады и места дислокации иностранных наемников ВСУ были уничтожены несколькими ударам «Искандеров». Российская армия поразила военные объекты ВСУ, расположенные в промышленном районе Одессы и окрестностях населенного пункта Белгород-Днестровский. По предварительным данным, были уничтожены склады с ракетами западного производства, которыми недавно ВСУ обстреляли гражданских на пляже Севастополя.

В Харькове российская армия уничтожила уцелевшие ангары авиационного завода, где велась сборка беспилотников для нужд ВС Украины. Украина использует ударные дроны для нанесения ударов по мирному населению Белгородской области.