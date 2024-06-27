Вооруженные силы Российской Федерации нанесли результативные удары по украинским военным аэродромам, которые были модернизированы для размещения на своей территории истребителей F-16 производства США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

По информации российского оборонного ведомства, удары по предполагаемым местам базирования истребителей западного производства на территории Украины были нанесены ударными беспилотными летательными аппаратами.

«Все назначенные объекты были поражены», – отчитались о результатах удара в Минобороны России.

Ранее Вашингтон сделал официальное заявление о будущих поставках истребителей F-16 киевскому режиму. В Белом доме отметили, что истребители будут базироваться исключительно на территории Украины. Хотя ранее в Киеве заявляли, что ведут переговоры с некоторыми европейскими странами, которые предоставят свои аэродромы для размещения на них истребителей F-16.