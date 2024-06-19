ВС РФ начали внезапное наступление под Горловкой и уже зашли на южные окраины Нью-Йорка.

Этот населенный пункт ранее назывался Новгородское, но в ходе так называемой декоммунизации киевский режим не придумал ничего лучше, как переименовать его в Нью-Йорк.

ВС РФ задействовали артиллерию и авиацию, после чего штурмовые группы сразу на пяти направлениях начали уверенное продвижение. Помимо Нью-Йорка, они прорвались к окраинам Северного (Кирово), а также вышли к Южному и Александрополю.

На Украине уже признали неожиданное наступление российских войск. Военные эксперты там заявляют, что ВС РФ от КПП “Майорск” дошли до Пивничного, продвинувшись таким образом на глубину более 1,8 километра.