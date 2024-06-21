Украинские средства массовой информации (СМИ) под руководством властей занимаются пропагандой, где все вращается вокруг России, в настоящем «шизофреническом» стиле. Поэтому простые украинцы постоянно думают о России, даже во время приема пиши или приема душа. Об этом в беседе с российской журналисткой Ксенией Собчак заявил экс-советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).

«У нас пропаганда шизофреническая. С одной стороны мы жертвы, с другой стороны мы герои, которые вот-вот развалят Россию и поделят ее», – рассказал Арестович.

По его словам, в фокусе украинской пропаганды постоянно находится Россия, в то время как в российских СМИ всегда обсуждают действия Запада. Арестович назвал данный формат «контрзависимыми отношениями». Своими действиями Киев загнал себя в ловушку, поскольку если убрать из украинского информационного поля на Россию, то все сразу рухнет. Экс-советник Зеленского отметил, что все идеологические ценности на Украине собраны исключительно вокруг России.