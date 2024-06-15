Грузинская наемница ВСУ Русудан Иванеишвили заочно обвинена Басманным судом Москвы в казнях и пытках россиян. Она может оказаться за решеткой на срок до 15 лет, сообщил портал aif.ru.

На одном из видео, ставшем доказательством вины грузинской снайперши, она участвует в пытках танкиста ВС РФ. Допрашивает пленного ее муж, сама Русудан стоит за спиной бойца и направляет автомат ему в затылок.

Видно, что мужчина сильно избит, у него выбиты зубы и изувечено лицо. Эту запись в Сеть выложили сами наемники, которые написали, что танкист не выдержал пыток и покончил с собой. Но следствие уверено, что его застрелили грузинские боевики.

Иванеишвили вместе с мужем получили награду из рук президента Украины Владимира Зеленского «за верность присяге». Но при этом не уточняется, какой стране присягали боевики.