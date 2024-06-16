Шесть заключенных готовились к побегу из СИЗО Ростова в течение нескольких месяцев, а их действия предположительно координировались извне. Арестанты были задержаны в декабре 2023 года по подозрению в подготовке теракта в Карачаево-Черкесии. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Утром 16 июня двоих сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники шесть арестантов. Источник агентства отметил, что заключенные общались между собой, координируя свои действия для осуществления плана побега, хотя и содержались в разных камерах. При этом рассматривается версия о координации действий заключенных извне.

Авторы Телеграм-канала SHOT со ссылкой на собственные источники сообщают, что арестанты получали от своих кураторов извне информацию о том, с кем можно «наладить связи в СИЗО для осуществления плана побега». По предварительным данным, арестанты должны были завербовать начальника управления СИЗО и еще одного высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

Телеграм-канал 112 сообщает, что арестанты заранее ослабили решетки в своих камерах, после чего в подходящий момент выломали ее и пробрались на задний двор. Впоследствии заключенным удалось захватить в заложники двух сотрудников СИЗО. Арестанты вооружены ножами и пожарными топорами. Они требуют предоставить им «зеленый коридор» для вылета из страны.