Западное информационное агентство Associated Press сообщило со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным украинского чиновника, что удары по нефтебазам России организуются СБУ.

Чиновник захотел сохранить анонимность, так как не имеет права разглашать подобную информацию, рассказали журналисты.

Он заявил, что атаки на нефтебазы и НПЗ – это специальная операция Службы безопасности Украины.

Ранее о причастности СБУ к удару по нефтебазе в Ростовской области заявил также представитель силовых структур Украины в интервью “Русской службе BBC”. При этом само издание отметило, что подтверждения информации пока нет.

В ночь на 20 июня украинские дроны снова пытались атаковать нефтебазы в Краснодарском крае и в Тамбовской области.