Российская певица Анна Семенович опубликовала свой новый снимок на своей страничке в соцсети, который вызвал бурную реакцию. Артистка выложила снимок на набережной. Семенович позировала в ярком платье с глубоким вырезом декольте и высоким разрезом. Она позировала на камеру, устремив свой взгляд вдаль и кокетливо выставив ножку вперед.

Однако подписчики не оценили эффектный образ экс-звезды «Блестящих», а начали критиковать ее за злоупотребление ретушей и фотошопом.

«Перебор с фотошопом», «Даже лицо не узнать, не то, что фигуру», « А кто на фото?», «Я все понимаю, но нарисовать себе минус 30 кг», «Зачем такое искажение?», «Сразу и не признала», – написали подписчики.

Певица привыкла, что многие критикуют ее внешность. Она старается не обращать на это внимание и никак не реагирует на выпады хэйтеров. Она иронично комментирует наличие лишнего веса и часто говорит, что научилась принимать себя такой, какая она есть на самом деле.