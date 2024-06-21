Российская певица Анна Семенович попала в настоящий скандал. Накануне ее обвинили в связи с женатым мужчиной. И сделала это якобы законная супруга возлюбленного артистки.

Семенович неоднократно говорила, что у нее есть мужчина, однако раскрывать его личность она не спешила. Артистка объясняла это тем, что ее возлюбленный непубличный человек, который не любит активного внимания вокруг своей персоны.

Певица старается не публиковать общих снимков со своим бойфрендом, однако иногда позволяет выложить в сети снимок, где видно мужскую руку или спину. Подобные снимки и стали причиной скандала. Некая Марина Ш. якобы узнала на снимках с Анной Семенович своего мужа. Женщина сообщила, что узнала не просто силуэт фигуры супруга, она опознала часы на руке и его друга, сидящего напротив и попавшего в кадр.

«Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?», – возмутилась женщина.

Кроме того, Марина Ш. сообщила, что ее супруг вовсе не богатый человек, как утверждала Семенович. У него масса незакрытых кредитов. Из недвижимости лишь дом в Германии, взятый в кредит и несколько складов. Супруге и ребенку он выделяет всего 2 тысячи евро в месяц. Также женщина отметила, что разводиться с мужем она не планирует, поэтому о скорой свадьбе Семенович может не мечтать.