Известная певица Анна Седокова опубликовала фотографию, где она предстала в очень откровенном наряде. Знаменитость выложила селфи на своей страничке в популярной социальной сети.

41-летняя артистка запечатлела себя в зеркале в эффектном кожаном мини-платье асимметричного кроя с глубоким вырезом декольте. Поп-исполнительница заколола волосы на затылке, выпустив у лица несколько прядей. В качестве обуви она выбрала черно-белые кроссовки на платформе.

«Еще один съемочный день и все…», – подписала снимок певица.

Ранее Анна Седокова опубликовала видеозапись с сюрпризом от своего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка прилетела к супругу в Майами, а он к ее приезду сделал сюрприз. Певица сняла на видео кровать, на которой из лепестков роз было выложено огромное красное сердце, а затем показала ванную комнату, где стоял огромный букет роз, была наполнена водой ванна и установлен ноутбук и бутылка вина с бокалами.

«Сумашедший», – назвала свое супруга Седокова.

Анна призналась, что ей удалось запечатлеть красоту подготовленного сюрприза от супруга до того, как они нечаянно утопили в воде ноутбук и бутылку вина.