8 июня в Сети появилось видео дуэли российского бронетранспортера с американской БМП «Брэдли», принадлежащей ВСУ. Однако на кадрах не было самого главного – итога этого противостояния. Агентство ANNA-News рассказало, чем оно закончилось.

«Экипаж нашего БТРа не испугался более тяжелой машины (БТР-82 весит 14 тонн, а «Брэдли» – 27 – Прим. ред.) и открыл огонь из 30-миллиметровой пушки. Нашему БТРу тоже досталось: по нему несколько раз попали из 25-миллиметровки “Бушмастер”», – рассказали авторы публикации.

При этом десант остался невредим, бронетранспортер на всех парах добрался до центра поселка Сокол, что в районе Авдеевки, и высадил бойцов. Экипаж американской БМП не рискнул продолжать противостояние и гнаться за БТР, понимая, что в следующий раз удача может оказаться не на его стороне.