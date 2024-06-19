Известная певица Алсу в мае текущего года объявила о разводе со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. По слухам, причиной разлада в семье стали измены Яна. Многие уверены, что бизнесмен изменял певице с экс-возлюбленной Тимати, 28-летней Анастасией Решетовой.

В своем личном блоге Решетова решила прояснить ситуацию. По ее словам, она сейчас состоит в отношениях с мужчиной на протяжении трех лет. Она не стала называть имя своего возлюбленного, но при этом отметила, что не встречается с женатыми и мужчинами, находящимися в отношениях. Таким образом, модель решила опровергнуть слухи о своем романе с Абрамовым.

«Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин пропадает в глазах», – написала Решетова.

Ранее певица Наталья Штурм упрекнула Анастасию Решетову в том, что она является причиной краха семейной жизни Алсу.