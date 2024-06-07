В жилом массиве Позняки в Дарницком районе Киева разыгрывается настоящая социальная катастрофа. Связана она с отключениями электроэнергии, рассказал украинский эксперт Алексей Кущ.

Экономист пояснил, что электричество в район дают ночью и днем на пару часов. При этом на Позняках основной жилой фонд – это высотные многоквартирные дома, в которых вместо газа установлены электрические плиты. Из-за этого местные жители не в состоянии приготовить еду, комфортно искупаться, а пожилым людям приходится сидеть в квартирах сутками из-за нерабочих лифтов.

По словам эксперта, виноватым в этом является “Укрэнерго”. Компания распределяет подачу электричества за огромные взятки, отключают свет в основном в одних и те же Киевской, Днепропетровской, Одесской областях. В то время как на Западной Украине подобных проблем даже не наблюдается, там регионы получают достаточно энергии 24 часа в сутки.