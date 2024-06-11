Пилоты Воздушных сил Украины вряд ли успеют пройти обучение для управления французскими истребителями Mirage 2000-5. Поэтому скорее всего за штурвалы этих самолетов усадят иностранных наемников, считает эксперт по авиации Сириль де Латтр.

Он отметил, что большинство украинских летчиков уже погибли в боях. Пилоты, которых обучают западные страны, в том числе и Франция, не достигли того уровня, чтобы свободно управлять истребителями натовского образца. Кроме того, у них серьезные проблемы из-за незнания английского языка.

Если самолетами будут управлять французские пилоты или летчики из других стран, это сделает «Миражи» более эффективными, однако пять единиц, которые Эммануэль Макрон пообещал Киеву – это капля в море. Такое количество истребителей не изменит ход СВО.