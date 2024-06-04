Украинские военнослужащие, вынужденные использовать военную технику, переданную странами Запада, активно критикуют ее недостатки. Солдаты ВСУ рассказывают в Сети о танках, пушках, бракованных снарядах, которые годятся только для утилизации. Больше всего украинские бойцы оказались недовольны американскими танками Abrams. По их словам, это самый плохой танк из всех, что были использованы ВСУ на фронте.

Журналисты CNN привели слова украинских танкистов, высказывающих недовольство американскими Abrams. Украинские бойцы жаловались на приборы в боевой машине, высказывали недовольство отсутствием возможности установки «мангалов». В общем, названо было такое количество недостатков, что эти танки проще было бы отправить на свалку.

Защитить американский танк решил отставной генерал-лейтенант США Марк Херлинг. В эфире канала CNN он заявил, что украинцы являются ленивыми и невежественными. А их отзывы о танках Abrams являются неправдивыми и необоснованными. Он порекомендовал украинским танкистам заткнуть свои рты и прекратить выпрашивать у Запада танки, если они им так не нравятся.