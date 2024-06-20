Российская певица Алсу впервые высказалась о своем разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка появилась на вечеринке по случаю музыкального фестиваля Best Music Fest, сообщает издание «СтарХит».

Знаменитость появилась в изысканной полупрозрачной юбке в пол и бежевом блестящем жакете. На вопрос журналистов о ее состоянии после развода с супругом Алсу ответила кратко, не вдаваясь в подробности.

«Все хорошо. Я не комментирую, но у меня все хорошо. Спасибо», – сказала певица.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала на развод. 40-летняя артистка более 18 лет состояла в браке с с 46-летним бизнесменом Яном Абрамовым. О причинах развода певица не сообщала и никак не комментировала свое решение.

По слухам, Алсу устала от бесконечных измен своего мужа, который уже много лет появляется в их общем доме «набегами». У пары есть трое общих детей – дочери Сафина и Микелла, и сын Рафаэль. Источники, приближенные к артистке, сообщили, что Алсу и Ян уже более года не живут вместе.