Российская певица Алсу развелась со своим супругом бизнесменом Яном Абрамовым после 18-летнего брака. Супруги развелись из-за постоянных скандалов. Он больше не могут жить вместе, поэтому решили расстаться.

Известно, что в последнее время бизнесмен практически не жил дома – он появлялся лишь «наездами». В результате между супругами регулярно возникали ссоры. Алсу была недовольна такой жизнью, поэтому пришла к выводу, что нужно расстаться.

Как рассказали журналистам знакомые Алсу, певица устала от скандалов. И так как отношения с мужем зашли в тупик, то лучшим решением стал развод.

«Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому Алсу решила завершить эти отношения», – сообщил источник издания «СтарХит».

В средствах массовой информации неоднократно всплывала информация, что Ян Абрамов изменял певице, поэтому она решила подать на развод.

27 мая стало известно, что Алсу подала на развод. Певица и бизнесмен состояли в браке 18 лет. У них есть трое детей – 17-летняя Сафина, 16-летняя Микаэла и 7-летний Рафаэль.