О разводе певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова стало известно еще в мае. Пара никак не комментировала причину расставания, но по слухам, причина кроется в изменах бизнесмена. Недавно в Сети появились новые слухи, что любовницей Абрамова является Модель Анастасия Решетова.

Модель сразу решила оправдаться и написала пост, что не заводит отношения с женатыми мужчинами. Ее слова процитировало множество изданий, а певица Алсу даже оставила комментарий под одним из таких материалов.

«Врет», – написала Алсу, намекнув, что знает о романе супруга с Решетовой.

На очередной вопрос журналистов на тему развода певица не стала отвечать прямо, однако она дала понять, что причина заключается в неверности Абрамова.

«Я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низким социальным статусом», – заявила певица.

Теперь же Алсу прокомментировала ранние свои слова. Она заявила, что не собиралась поднимать эту тему, но ее терпению уже пришел конец.