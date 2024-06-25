Российская певица Алсу, которая недавно подала на развод со своим супругом бизнесменом Яном Абрамовым, отреагировала на слова Анастасии Решетовой. Напомним, что Решетову обвинили в романе с Абрамовым, когда он еще состоял в браке с певицей. Но модель заявила, что не встречается с женатыми мужчинами, тем самым попыталась опровергнуть возможность отношения с бизнесменом.

Алсу никак не комментировала свой развод и не называла его причину. Но, по слухам, певица уже более года не живет с мужем, который променял семью на любовниц. Источники, приближенные к Алсу, намекнули журналистам, что, будучи в браке, Абрамов неоднократно изменял певице. В итоге Алсу устала от его интрижек и подала на развод.

Певица оставила комментарий на публикацию одного из изданий о заявлении Решетовой. Он состоял всего из одного слова, но дал понять, что у экс-возлюбленной Тимати все же был роман с Абрамовым.