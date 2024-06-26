Российская певица Алсу недавно подала на развод со своим супругом бизнесменом Яном Абрамовым. Причину знаменитость не указывала, но, по слухам, муж Алсу неоднократно изменял ей, а в последний год и вовсе уже не жил вместе с семьей.

Недавно в Сети всплыла информация, что Абрамов завел отношения с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. Но модель поспешно опровергла эту информацию, заявив, что никогда не стала бы состоять в отношениях с женатым мужчиной.

Слова Решетовой процитировало множество изданий. И вот под публикацией одного из них решила оставить комментарий сама Алсу. Певица в краткой форме дала понять, что знает о романе супруга с Решетовой, которая решила оправдать свою репутацию с помощью лжи.

«Врет», – написала Алсу, оставив подмигивающий смайлик.

На премии «Мама года – 2024» журналисты попытались взять комментарий у певицы по поводу измены ее супруга, желая услышать подтверждения его романа с Решетовой. На это певица дала очень достойный ответ.