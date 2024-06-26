Экс-звезда «Дома-2», блогер и ведущая Алена Водонаева стала гостьей шоу Ляйсан Утяшевой. Модель решила приоткрыть завесу в своей личной жизни и рассказала некоторые подробности ведущей передачи.

Водонаева рассказала, что сейчас у нее романтические отношения с мужчиной, который младше ее по возрасту. Кроме того, он является довольно известным голливудским актером. По ее словам, он достаточно известен в нашей стране, так как снимался в довольно популярном сериале. Однако имя нового возлюбленного знаменитость называть не стала.

Однако Алена отметила, что на данном этапе их отношения только платонические. Они познакомились в Сети, и их роман происходит путем переписок в социальных сетях. Но. По словам знаменитости, в скором времени она планирует лично встретиться и попробовать построить отношения.

Водонаева воспитывает сына Богдана, которого она родила от бизнесмена Алексея Малакеева. Алена прожила в браке с супругом всего два года. Пара рассталась, когда их сыну был всего один год. Однако официально оформили развод в 2013 году.