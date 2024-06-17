Стало известно о радостном событии, произошедшем в жизни звезды «Реальных пацанов», актрисы Зои Бербер. Знаменитость сообщила в соцсетях, что во второй раз стала матерью.

Зоя опубликовала снимок, на котором она запечатлена с новорожденным сыном и супругом Максимом Белобородовым. Актриса пошутила, что «ночь любви» с мужем привела к боли, а потом к большой радости.

«Ночь любви вместе с мужем. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын», – подписала публикацию актриса.

О романе Зои Бербер и Максима Белобородова стало известно в начале 2023 года. Изначально артисты никак не реагировали на вопросы об их отношениях, но позже все-таки рассекретили свою помолвку. В начале 2024 года Бербер и Белобородов поженились. А позже Зоя сообщила, что находится в интересном положении.

У Зои также есть старший ребенок от сценариста сериала «Реальные пацаны» Александра Синегузова – 8-летняя дочка Надежда. Пара рассталась в 2020 году.