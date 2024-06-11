Признанная в России иноагентом актриса и ведущая Яна Троянова дала интервью изданию «Новая газета. Европа» (признанная генпрокуратурой нежелательным изданием в России). В беседе с журналистом издания актриса заявила, что она полностью согласна с высказыванием украинских националистов, призывающих убивать русских, в том числе и детей.

«Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: “Русских надо убивать, даже детей”. Или как украинцы говорят: “Хороший русский — мертвый русский”», – заявила актриса.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов осудил высказывание Трояновой. По его словам, человек, призывающий убивать русских детей, является моральным уродом.

«Подобные призывы не допустимы к любой нации. Если человек так говорит о своих родных, родителях, родственниках, это очевидно просто моральный урод», — пояснил Шолохов в беседе с изданием News.ru.

Троянова перебралась во Францию после начала специальной военной операции. Она обвинила Россию в том, что стала страдать алкоголизмом. По ее словам, до начала конфликта на Украине, она могла жить и работать в РФ, а теперь такой возможности у нее нет.