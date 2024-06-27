Актриса Анна Снаткина зарабатывает не только ролями в кино и сериалах. Также она вместе с мужем Виктором Васильевым работает ведущей на корпоративных мероприятиях, рассказал портал “Страсти”.

Менеджер агентства, которое подбирает ведущих и других участников корпоративов для клиентов, рассказал, что концепция таких мероприятий разрабатывается в зависимости от пожеланий заказчика. Также учитываются возможности и предпочтения самих ведущих.

После этого создается сценарий, который пишут профессионалы, работавшие на радио или ТВ, в КВН, Comedy Club и других программах.

Анну Снаткину в качестве ведущей часто хотят видеть вместе с супругом Васильевым. В этом случае для них на двоих предусмотрен один гонорар, составляющий 1,3 миллиона рублей. Обычно эти деньги выплачиваются актерам за 4 часа работы, но по договоренности с клиентом программа может быть продолжена до пяти часов за ту же сумму.

Также Виктор Васильев может провести корпоратив сам за 650 тысяч рублей. Супруги могут предлагать собственную концепцию, которая затем согласовывается с заказчиком.