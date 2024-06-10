В Елисейском дворце в Париже засняли знаменитую актрису Сальму Хайек с супругом Франсуа-Анри Пино. Миллиардер появился на званом ужине в строгом классическом костюме и в сверкающих туфлях.

57-летняя Хайек продемонстрировала фигуру и пышный бюст в платье темно-синего цвета с кружевным прозрачным верхом и свободно развевающейся юбкой в пол. В качестве аксессуаров и украшений были использованы черный клатч и очки в оправе с черепаховым узором.

На фото Хайек постоянно находилась рядом с мужем, игриво прижимаясь к нему.

«Потрясающий стиль, настоящая королева любого аристократического вечера», – написал один из поклонников в комментариях к фото.

Также пользователи отметили, что Сальма обладает безупречным чувством стиля и умеет подчеркнуть свою женственность.