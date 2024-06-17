Актриса Лянка Грыу с 2014 года живет в Соединенных Штатах, куда переехала, по ее словам, совершенно неожиданно для себя самой. Она перебралась в США с сыном, которого очень надеялась вылечить от аутизма.

«После “Ледникового периода” мы уехали в Мексику, чтобы отдохнуть, и не вернулись. Ты просто уезжаешь с чемоданом купальников — и остаешься в зимнем Нью-Йорке в феврале…», — рассказала 36-летняя артистка.

Она отметила, что в США на первых порах было очень тяжело, так как все проекты в России ей пришлось закрыть. Сама Лянка сообщила, что как будто родилась заново – только что была на самой вершине, а уже приходится начинать все с нуля.

К 2018 году лечение сына принесло результат, и актриса переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать кинокарьеру. К тому времени она уже освоилась в США, выучила язык и была готова к любым испытаниям.

Сейчас Грыу живет на две страны, проводя больше времени в России, где работает над проектами. Но в США у нее возлюбленный – актер из Канады Марсель Симоно. С ним она видится раз в полтора месяца. Пока это устраивает обоих, однако что будет дальше, пока не известно.