Известная российская актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась с поклонниками снимками своего отдыха на Бали. 36-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном раздельном купальнике, состоящем из плавок с завышенной талией и топа с глубоким вырезом декольте и декоративным вырезом под грудью.

Актриса сфотографировалась, сидя на песке возле скалистого берега. Она зачесала свою мокрую короткую стрижку на бок, также она отказалась от нанесения макияжа, представ на фото с естественной красотой.

Кристина Асмус рассказала, что решила отправиться в отпуск на Бали. Она отметила, что отдых на популярном курорте достаточно дорогой и можно было бы выбрать отечественные пляжи, но все равно ее выбор пал на поездку за рубеж.