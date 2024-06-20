Российская актриса Глафира Тарханова поделилась со своими подписчиками в личном блоге уникальным опытом домашних родов, став мамой уже в пятый раз. У знаменитости родилась дочь по имени Лукерья.

«Роды… Да, страшно! Да, больно! Да, каждый раз непредсказуемо. И так веками», – написала Тарханова.

По ее словам, ни один из прогнозов касательно примерной даты рождения пятой дочери так и не сбылся. Актриса уверена, что рождение ребенка предсказать практически невозможно, поскольку в каждом случае все происходит сугубо индивидуально. При этом Тарханова уверена, что Природа знает, когда ребенку необходимо появится на свет намного лучше врачей. Однако она никого не агитирует к домашним родам, а просто делится собственным опытом.

«Но очень важен настрой, знания процесса, доверие акушерке, которая в идеале на протяжении всего процесса будет рядом», – отметила актриса.

Напомним, что Глафира Тарханова в пятый раз стала мамой. Первые роды актрисы прошли в медицинском учреждении, а четыре последующих – в домашних условиях.