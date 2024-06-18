Российская актриса Глафира Тарханова поделилась радостной новостью – она в пятый раз стала мамой. Знаменитость сообщила в соцсетях, что родила дочку. Счастливая мама пока еще не рассказала, какое имя было дано малышке.

«Дочка! Теперь у нас комплект. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти путь вместе…», – написала актриса в соцсети.

Актрису поздравили, родные, близкие, друзья, поклонники, пожелав счастья и здоровья малышу, сил и терпения маме. Среди звездных коллег свои поздравления актрисе оставили Дарья Мороз, Екатерина Шпица, Анна Михайловская Светлана Колпакова и другие.

О своей беременности актриса объявила в марте на премьере сериала «Обоюдное согласие». Чуть позже актриса призналась, что ее засыпали вопросами о поле будущего ребенка. Но Глафира хотела оставить это в тайне, поэтому пол малыша не говорила даже близким друзьям.

Глафира Тарханова состоит в браке с актером Алексеем Фаддеевым. Помимо новорожденной малышки у пары есть четверо сыновей: Корней, Ермолай, Гордей, Никифор.