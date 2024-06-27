Актриса Евгения Лоза “забыла надеть юбку” под строгий офисный пиджак, “увлекшись пиаром”. Именно так прокомментировали фотографии 38-летней артистки некоторые подписчики.

На фото Евгения предстала в оригинальном и в то же время откровенном образе. Она снялась в деловом наряде – черном пиджаке, белой рубашке и галстуке, прикрывшем нижнее белье.

При этом актриса не надела брюки или юбку, сразу же сразив наповал своих поклонников.

«Прекрасна как ангел», «Настолько здесь лишние эти пиджак, галстук и рубашка!» – написали комментаторы, восхищенные откровенным образом Лозы.

Но не обошлось и без ироничных выпадов в ее адрес.