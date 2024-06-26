Звезда сериалов “Меч” и “Пять минут тишины” Роман Курцын рассказал, что когда начинал карьеру актера, был вынужден спать на Ярославском вокзале из-за отсутствия денег.

«Спал на сумке, приезжал в павильон, в котором снимали сериал “Меч” там была раковина, я мыл там ноги, другие части тела, чистил зубы и шел в кадр», — рассказал Роман в интервью Telegram-каналу “Звездач”.

Он добавил, что получал за съемки в сериале “Меч” мизерную зарплату, так как ему платили как представителю массовки. Но все же актер благодарен создателям фильма, так как с него началась его карьера.

По словам Романа, он познакомился на вокзале с охранниками. Они считали его начинающим актером, что собственно было правдой.

С тех пор Курцын был задействован в таких известных сериалах и фильмах, как “Балканский рубеж”, “Гуляй, Вася”, “Отель Элеон”, “Доктор Тырса” и прочих.