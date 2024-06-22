Российский актер Сергей Никоненко назвал “проплаченным мальчонкой” сбежавшего из России мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ).

В интервью порталу aif.ru Никоненко рассказал, что Галкин и Пугачева имеют зарубежные счета и поэтому “спасали бабки”, уезжая из России в начале специальной военной операции. Они опасались потерять не только деньги, но и недвижимое имущество в Израиле, на Кипре, в США.

Также актер прошелся по антироссийским шуткам комика, которые, по его мнению, превратились в разжигание межнациональной розни. Это мнение поддерживают и власти ряда стран, из-за чего выступления Галкина в Казахстане, Таиланде и на Бали были отменены.

В Индонезии его внесли в черный список артистов, а в Объединенных Арабских Эмиратах оштрафовали на 2,5 миллиона рублей.

По мнению Никоненко, Галкин, высказывая негативное отношение к России, озвучивает не свое мнение. Заказчиками его выступлений являются олигархи, которым в РФ “прищемили хвост”. Теперь они используют в своих интересах всех артистов-иноагентов, поэтому выступают всякого рода комики и певцы чуть ли не в унисон, хоть и находятся в разных странах.