Тяжелая болезнь изменила Анастасию Заворотнюк, но не смогла победить любовь между актрисой и фигуристом Петром Чернышевым. Об этом в программе «Звезды сошлись» рассказал друг и однокурсник «прекрасной няни» Денис Матросов.

Он сообщил, что Чернышев продолжал ухаживать за женой, когда она уже лечилась от опухоли мозга. Они так смотрели друг на друга, что было ясно – на любовь заболевание никак не повлияло, нежные чувства между Петром и Анастасией оставались до последнего ее дня.

«Рядом с Петей, рядом со своими близкими она продолжала оставаться королевой», — высказал уверенность Матросов.

Ранее актриса Ольга Орлова предложила включить Петра Чернышева в Красную книгу за то, что он не оставил Анастасию Заворотнюк и находился рядом с ней до момента смерти артистки.