Актер Юрий Чернов назвал главной причиной бегства из России певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) страх потерять доступ к деньгам на зарубежных счетах.

По словам актера, Галкин практически в каждом выступлении упоминает об отсутствии денег и необходимости “крутиться”, чтобы выжить.

«Помню выступление молодого Максима в Доме кино. Такие хорошие пародии делал, а сейчас…Как не стыдно! У него вся семья военных, поэтому в нем должен быть стержень, но мы его не наблюдаем. Страшно, что многие артисты превратились в оборотней», – раскритиковал Чернов Галкина.

Он также отметил, что все опасения звездной четы совсем не напрасны. За границей у них шиковать не получится, так как выступать они способны исключительно для эмигрантов из РФ, для русскоязычной публики. А таких на самом деле не так уж и много. И они вряд ли будут ходить на концерты Галкина по несколько раз.