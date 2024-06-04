Народный артист РФ Юрий Чернов, полюбившийся зрителям по ролям отца Сыроежкина из фильма «Приключения Электроника» и ученика Сыромятникова из картины «Доживем до понедельника», прокомментировал в беседе с корреспондентом издания «Аргументы и факты» заявление 75-летнего латвийского актера Ивара Калныньша о том, что Россия отказалась от него.

«Ивар, как тебе не стыдно? Как можно таким неблагодарным быть? Что-то ты нас агрессорами не называл, когда получал гонорары в России», – отметил 75-летний российский актер Юрий Чернов.

По его словам, после распада Советского Союза именно российские коллеги подставили плечо латвийским актерам, приглашая их на такие популярные кинофестивали, как «Киношок», Амурская осень» и «Хрустальный источникЪ». При этом латвийский актер Калныньш принимал участие в таких российских телепроектах, как «Последний герой» и «Танцы на льду», зарабатывая неплохие гонорары.

«Тебе в глаза не будет стыдно всем нам посмотреть?», – резюмировал Чернов, обращаясь к своему латвийскому коллеге по актерскому цеху.

Ранее актер Ивар Калныньш в интервью RTVI заявил, что Советский Союз заработал на его творчестве миллионы, а он получил за свою работу шуточный гонорар.