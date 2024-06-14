Актер Андрей Ургант в интервью порталу «Ридус» сообщил, что не верит слухам о возможном возвращении его сына Ивана на «Первый канал». Также он добавил, что всегда с осторожностью относится к тому, чтоб безо всяких официальных подтверждений публикуют Telegram-каналы.

Ранее «Светский хроник» и «Verum Regnum|Наш Regnum» рассказали, что на программе КВН гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст намекнул на возможное возвращение Урганта в эфир.

Это сообщение прокомментировал блогер Вадим Манукян. Он высказал мнение, что рейтинги «Первого» снижаются, поэтому Эрнст решил исправить ситуацию возвращением в эфир программы «Вечерний Ургант». Это шоу до закрытия приносило хорошие рейтинги, но сейчас российская аудитория не хочет его смотреть, отметил общественник.