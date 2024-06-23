Резидент шоу “Уральские пельмени” Сергей Рожков рассказал, что если шоу, которое выходит на телеэкраны страны с 2009 года, прекратит свое существование, он не расстроится. По словам актера, он уже смертельно устал от этой юмористической программы.

«Я почувствую облегчение — наконец-то. Не сразу, но найду себе занятие какое-нибудь точно. Есть очень много вещей, которые мне нравится делать. Буду пробовать засадить картофельное поле, вырастить самую лучшую картошку в Екатеринбурге», — рассказал Рожков.

Проект обеспечивает актеру стабильность в жизни, однако это конвейер юмора, от которого давно устал не только он один. По словам Рожкова, если “Уральские пельмени” закроются, он займется кайтсерфингом, а также исполнит давнюю мечту проехать на автомобиле через всю Россию.