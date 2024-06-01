Глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов побеседовал с журналистами РБК на тему российских ядерных учений. По словам академика, Киев получил от Запада дальнобойные натовские системы, и велика вероятность, что могут быть нанесены удары по международно признанным территориям РФ.

Целесообразность учений с отработкой применения нестратегического ядерного оружия заключается не в том, что Россия сразу будет отвечать ударами тактического ядерного оружия, а в вероятности перерастания конфликта на Украине в прямое столкновение с Североатлантическим альянсом. А так как НАТО представляет собой союз трех ядерных держав, то эскалация военных действий всегда может быть чревата началом ядерных столкновений.