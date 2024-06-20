В то время, когда на позиции ВСУ прилетают ракеты и дроны, когда они уничтожают энергетику страны, президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункере, пишет издание “АиФ”.

Журналисты напомнили, что минувшей ночью удары ВС РФ так или иначе затронули 11 регионов. При этом часть областей из-за нежелания киевского режима идти на дипломатическое урегулирование конфликта вынуждена скрываться по подвалам. Другие регионы тревожно вглядываются в небо, опасаясь атак.

Чиновники на местах сообщили ранее о повреждении энергообъектов в Днепропетровской, Киевской и Винницкой областях. Из-за этого украинцы вновь остаются без света пусть и по стабилизационным графикам. Страна выгорает дотла, пока Зеленский из бункера вещает о “победе”, совершенно оторвавшись от реальной действительности.

При этом съемки прилетов стали на Украине весьма опасным делом, рассказал аналитик Александр Ивановский. Как только подобные кадры появляются в Сети, к их автору выезжают церберы из СБУ. Причем извинения уже не работают, любителей поснимать отправляют либо в окопы, либо в камеру.