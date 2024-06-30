Известная актриса Агата Муцениеце рассказала, что в соцсети ей прислали видео блогерши, раскритиковавшей новый фильм «Тур с Иванушками». В этой картине Агата сыграла одну из основных ролей.

Блогер очень негативно высказалась о фильме, порекомендовав всем потенциальным зрителям не тратить деньги и время на него.

«Что я могу сказать… Такое бывает. Фильм не зашел человеку, ничего плохого в этом нет. 90 процентов людей, которые смотрят, им фильм очень нравится, он вызывает ностальгические эмоции, затрагивает важные струны их души», – отметила Муцениеце.

Актриса не стала называть имя блогера, однако намекнула, что эта особа имела отношения к «Дому-2». Агата подчеркнула, что старается не рекламировать проекты со своим участием и не призывать зрителей к просмотру, но фильм «Тур с Иванушками» получился классным и атмосферным.

«Оно светлое, доброе, ностальгичное. Вы сами все увидите, если пойдете в кинотеатр», – подчеркнула актриса.

По сюжету три подруги Катя, Инна и Ася решили исполнить свою мечту и отправились на юг страны вслед за своими кумирами – группой «Иванушки International».