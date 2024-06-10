AFP: жители германского Лимбурга проголосовали, чтобы голубям сломали шеи

По результатам воскресного референдума в г. Лимбург-ан-дер-лан (земля Гессен) большинство горожан поддержало спорную практику борьбы с разросшейся популяцией голубей. Порядка 53% проголосовали «за» свертывание шей голубям, а почти 47% были против. Голосование по проблеме голубей у жителей Лимбурга проходило одновременно с европейскими выборами.

Вот уже несколько месяцев меры контроля голубиной популяции в немецком городе является предметом дискуссий, привлекший внимание всей Германии. По официальным данным на начало 2023 года в центре Лимбурга зафиксировано 272 голубя. Экстраполяция этих сведений позволило предположить, что во всем городе обитает порядка 700-1000 голубей.

В ноябре 2023-го по инициативе лимбургского Комитета по охране окружающей среды городской совет большинством голосов поддержал решение проблемы голубей, заключавшееся в разрешении местному сокольничему Бертольду Гейнсу (его фото ниже) убивать их путем свертывания шеи на протяжении двух лет, чтобы существенно сократить популяцию. Птиц следовало заманивать в ловушку, оглушать и в конечном итоге убивать.

Протесты экологов

Намерение лимбургских властей значительно сократить численность городских голубей вызвало шквал протестов со стороны зоозащитных ассоциаций и экологов. В немецком сегменте соцсетей даже появилась петиция о массовом протесте.

В конце концов экологи собрали достаточное количество подписей под свою гражданскую инициативу. Поскольку городской совет Лимбурга отказался менять свое решение, по его решению был проведен референдум. В частности, в воскресенье (9 июня) горожан, имеющих право голоса, спросили, следует ли отменить решение городского совета в отношении голубей. И вот теперь, как выяснилось, большинство жителей Лимбурга проголосовали против отмены решения местных властей, а значит они поддержали массовое убийство голубей.

Разросшаяся популяция этих птиц также вызывает проблему и в других городах Германии. Существуют разные подходы к ее решению. Власти некоторых городов полагаются на своего рода контроль над рождаемостью и оплачивают подмену настоящих голубиных яиц имитацией, изготовленной, к примеру, из прочного парижского гипса, чтобы новые поколения голубей не могли вылупиться. Такая методика применяется во Франкфурте-на-Майне.

В других немецких городах проводятся испытания препаратов, способные сделать голубей временно бесплодными. Данная модель, также вызывающая протесты зоозащитников, апробируется в нескольких городах земли Северный Рейн-Вестфалия, например, в Хагене.