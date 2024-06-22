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Советская и российская актриса Ольга Кабо сейчас отдыхает в одном из санаториев Краснодарского края. Она опубликовала в Сети фотографии из ванной в одном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.

«Душ Шарко. Отдых с пользой для здоровья» – написала актриса.

Она добавила, что гордится своим возрастом и тем, что благодаря оптимизму и увлеченности работой ей удается сохранить молодость и отличную физическую форму.

56-летняя Кабо уже 30 лет увлекается верховой ездой. Она проводит лишь одну тренировку в неделю, но и этого достаточно, чтобы поддерживать в тонусе мышцы. Также актриса постоянно проходить профессиональные косметические процедуры для сохранения молодости, которые в сочетании с активностью и оптимистическим взглядом на жизнь приносят отличные результаты.