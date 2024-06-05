Известная американская бизнесвумен и звезда телешоу Бетенни Франкель поделилась своим снимком в купальнике. Примечательно. Что знаменитость не стала ретушировать фотографию с помощью фотошопа. Она опубликовала снимок в популярной социальной сети, представ на фото такой, какой она выглядит в повседневной жизни.

53-летняя знаменитость надела бирюзовый сдельный купальник с полосатым принтом. По бокам купальник был украшен изображением крупных пестрых цветов. Главным акцентом купального наряда стал глубокий вырез в зоне декольте.

Бетенни распустила свои волосы, а на голову надела широкополую черную шляпу из соломы. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала массивные солнцезащитные очки, несколько браслетов и белые часы.

Невооруженным взглядом можно заметить, что телезвезда не стала редактировать свой снимок с помощью фотошопа. На фото можно заметить возрастные изменения на коже знаменитости. Но, по всей вероятности, Бетенни Франкель не переживает о лишних морщинках, и не старается скрыть их от посторонних глаз.