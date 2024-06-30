Популярность электромобилей растет с каждым годом, но из-за проблем, связанных с инфраструктурой, каждый третий владелец такого авто не прочь заменить его на машину с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Исследования показывают, что недостатками остаются высокая стоимость электромобилей. Они обеспечивают экономию, так как не требуют покупки постоянно дорожающего бензина или дизтоплива, однако цена самой машины окупается слишком долго.

Кроме того, электромобили пока остаются не очень хорошим выбором для дальних поездок. И дело даже не в том, что по пути можно не найти зарядную станцию, этот вопрос как раз можно спланировать заранее. Просто зарядка аккумулятора электрокара длится гораздо дольше, чем заправка обычного авто с ДВС. Для людей, которые привыкли к удобству и быстроте эксплуатации машины это может оказаться серьезной проблемой.