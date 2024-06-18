Новая предполагаемая возлюбленная Григория Лепса 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба ответила на выпады хэйтеров в свой адрес. Девушка опубликовала соответствующий пост в социальной сети.

Многие поклонники артиста смущены столь юным возрастом его избранницы. Некоторые считают, что их роман не настоящий, а своего рода пиар-ход, другие уверены, что девушка решила стать знаменитой за счет известности артиста. Но в целом, и те, и другие не верят в долговечность союза 61-летнего исполнителя и 18-летней студентки.

Аврора Киба опубликовала пост со следующим содержанием: «Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой. Тебе же с этим абсолютно комфортно».

Некоторые посчитали, что этими словами девушка решила дать окружающим понять, что она вольна делать то, что считает нужным.

Аврора Киба да и сам Григорий Лепс никак не комментировали свои отношения. Девушка не дала ни единого прямого ответа, действительно ли она состоит в романтических отношениях с Лепсом или нет. Однако она регулярно публикует снимки с огромными букетами цветов и даже намекнула на помолвку, опубликовав снимок кольца с бриллиантом.