В Бурятии у 10-летнего мальчика по имени Михаил возникли тяжелые осложнения после, казалось бы, обычной болезни. В итоге заболевание привело к возникновению очень опасного инфекционного заболевания, поразившего костный мозг. На данный момент у ребенка уже ампутировано восемь пальцев на ногах.

По словам матери Миши, в 2-летнем возрасте у него поднялась высокая температура. Она вызвала скорую помощь – ребенку дали жаропонижающее. Но на следующий день у мальчика появилась на теле сыпь, сначала думали, что это «ветрянка». Но мальчику становилось все хуже, температура не сбивалась. В итоге фельдшер скорой помощи настояла, чтобы ребенка госпитализировали в инфекционное отделение. В больнице у мальчика врачи диагностировали менингококцемию. Ребенок провел в реанимации три недели. Заболевание дало осложнение на ноги – развилась гангрена. Хирургам пришлось ампутировать 8 пальцев на ногах.

Спустя два месяца после выписки из больницы, у Миши начались сильные боли при движении. Каждый шаг, по словам матери, причиняет ему невероятную боль. После проведения обследования, у ребенка было обнаружено воспаление костного мозга – остеомелит. В 2021 году Мише сделали операцию по удалению гноя из кости на левой ноге. В 2023 году подобную операцию пришлось повторить. Этим летом врачи должны сделать третью операцию, а затем уже начнут спасать правую ногу.